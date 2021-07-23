Мозырянин промышлял контрафактным алкоголем

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах задержали мозырянина, перевозившего контрафактный алкоголь, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники БЭП Мозырского РОВД совместно с пограничниками остановили Ford S-MAX под управлением 65-летнего мозырянина. Также для операции задействовали сотрудников Госавтоинспекции Мозырского и Калинковичского РОВД.

В салоне авто было 20 л жидкости с запахом спирта и 120 бутылок водки объемом по 0,5 л. 80 л спиртосодержащей продукции общей стоимостью более Br500 направили на экспертизу. По ее результатам в отношении мужчины будет принято решение о привлечении к административной ответственности.

Проводится проверка. По данным правоохранителей, житель Мозыря ранее неоднократно привлекался за подобные правонарушения.-0-