25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянка с сыном попались на уловки мошенников и лишись более Br12 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

45-летняя жительница Мозыря и ее 24-летний сын около месяца общались в мессенджере с мошенниками, которые в переписке выдавали себя за сотрудников банков. "Псевдоработники предлагали свою помощь в отмене якобы совершенных третьими лицами списаний денег. Для этого требовалось взять деньги в долг", - рассказали в УВД.

В середине октября мозырянка оформила кредит в банке. С помощью инфокиоска перевела Br1 тыс. на указанный мошенниками счет. Затем преступники уговорили жертву установить на телефон программу AnyDesk и получили доступ к ее мобильному. В результате вся кредитная сумма была похищена.

Позже примеру матери последовал и сын. В различных банках города он взял кредиты. Всю сумму - более Br6 тыс. - перевел на счета неизвестных. За несколько дней родственники потеряли более Br12 тыс. Спустя время сын заподозрил неладное, когда с его карт-счета исчезла зарплата. Семья обратилась с заявлением в милицию.

В УВД напомнили: злоумышленники выманивают реквизиты банковских карт, после чего списывают деньги держателей карт. "Для связи с потенциальной жертвой мошенники используют мессенджеры. Для убедительности на аватар ставят логотип банка. Будьте предельно бдительными при денежных операциях. Никому нельзя разглашать персональные данные: номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код (три цифры с обратной стороны карты) и пароль от интернет-банкинга. Запомните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация, поэтому у держателей банковских карт по телефону они ее не выясняют", - подчеркнули правоохранители.-0-