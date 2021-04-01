Мужчина на центральной площади Молодечно выкрикивал оскорбления в адрес Президента - дело в суде

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Молодечненского района уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
Как установлено, нетрезвый мужчина 9 августа 2020 года на площади Центральной в Молодечно при большом скоплении людей во время несанкционированного массового мероприятия выкрикивал слова и выражения оскорбительного характера в отношении главы государства.
После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368 УК.-0-