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31 марта 2020, 11:24

Мужчина обворовал двух гомельских лицеистов

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 45-летнего гомельчанина, который украл деньги у учащихся лицея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Двое 16-летних подростков сообщили в милицию о пропаже кошельков. После занятий они вернулись в общежитие и не нашли денег в куртках, которые оставили в незапертой комнате.

По словам свидетеля, в тот день в комнату потерпевших заходил мужчина. По приметам сыщики вычислили ранее судимого за кражи горожанина. "Местный житель был известен оперативникам как вор-офисник - средь бела дня он ходил по больницам, офисам, общежитиям, искал открытые помещения, где нет людей. Его задержали в тот же день. Выброшенные им кошельки, документы и банковские карты потерпевших тогда выловили из реки", - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Задержанный находится в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело.

"Обычно на рабочем месте люди чувствуют себя в безопасности, так же и в общежитиях, где есть охрана. Нередко, отлучаясь, граждане не запирают двери, а это на руку злоумышленникам. Элементарные меры предосторожности помогут уберечься от подобных неприятностей", - подчеркнул Виталий Пристромов.-0-

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