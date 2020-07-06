Мужчина погиб от удара током в Дрогичинском районе

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе от удара током погиб молодой мужчина, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 2 июля примерно в 20.00 в агрогородке Вулька. Сельчанин 1989 года рождения занимался ремонтом в своем доме. В частности, замешивал строительный раствор при помощи электродрели. Предположительно, вода из раствора попала на поврежденный кабель устройства. От удара током мужчина скончался.

Дрогичинский РОСК проводит по факту проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У погибшего остались четверо детей.-0-