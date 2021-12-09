Мужчина погиб при пожаре дома в Лепельском районе

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе на пожаре погиб мужчина - инвалид I группы по опорно-двигательному аппарату, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Заслоново поступило 8 декабря в 11.48. В квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома было задымление. Ее хозяин, пенсионер 1953 года рождения, в это время находился внутри. Во время тушения работники МЧС в коридоре на полу нашли труп мужчины. Пожар ликвидирован, огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-