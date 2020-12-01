Мужчина погиб при пожаре в Березовском районе

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 30 ноября в агрогородке Пески. Сообщение о загорании жилого дома спасателям поступило в 17.26. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, внутри жилища было плотное задымление.

Спасатели обнаружили и вынесли на свежий воздух 25-летнего сына хозяина дома. Его жизни ничего не угрожает. В огне погиб 56-летний хозяин дома.

Во время пожара уничтожено имущество в доме, закопчены стены и потолок. Причина загорания жилища устанавливается.-0-