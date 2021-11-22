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22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб в ДТП в Калинковичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.
Авария произошла 21 ноября примерно в 18.25. 45-летний водитель на автомобиле ВАЗ на прямом участке 182-го км автодороги граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин не справился с управлением. Легковушка выехала на левую по ходу движения обочину, врезалась в информационный дорожный знак. После этого ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.-0-