Житель Ивановского района погиб под поездом

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе проводится проверка по факту гибели на железнодорожных путях местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 14 ноября в 17.50 вблизи железнодорожной станции Янов-Полесский. Житель агрогородка Мотоль 1961 года рождения был смертельно травмирован проходящим грузовым поездом.

Предположительно, мужчина покончил с собой, бросившись под один из вагонов состава. Известно, что до трагедии сельчанин находился на лечении в Ивановской райбольнице, куда он попал после ДТП, и самовольно покинул ее.-0-