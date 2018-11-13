Пенсионерка погибла под поездом в Дзержинском районе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе поезд насмерть сбил пенсионерку, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Женщина попала под поезд Барановичи-Минск. "Сегодня в 05.47 на перегоне Койданово - Фаниполь одиночным локомотивом смертельно травмирована пенсионерка 1931 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировал Александр Марченко.-0-