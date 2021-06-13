Мужчина пострадал при пожаре частного дома в Витебске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре дома пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по ул. 9-я Полоцкая поступило в службу спасения 12 июня в 15.35. "По прибытии к месту вызова наблюдалось горение внутри частного дома. Хозяин, 1960 года рождения, на момент возникновения пожара находился в доме и покинул его самостоятельно. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи он госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения и алкогольное опьянение", - рассказали в МЧС.

Работники МЧС ликвидировали пожар в течение нескольких минут. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка. Рассматриваемая версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-