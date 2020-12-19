19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина провалился под лед на озере в Глубоком, его спасли работники МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 19 декабря в 9.32 поступило сообщение о тонущем мужчине на озере Великое. Сотрудники МЧС, прибыв к месту вызова, установили, что в полынье на расстоянии около 20 м от берега на поверхности воды находится человек.

Работники МЧС с использование спасательного оборудования вытащили мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом "общее переохлаждение" спасенный госпитализирован.-0-