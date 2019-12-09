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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался ограбить ювелирный магазин в Полоцке, его оперативно задержали. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
В полдень 6 декабря в Полоцке в торговый зал ювелирного магазина вошел мужчина. Он прямиком направился к консультантам и потребовал отдать выручку из кассы.
"Не растерявшись, девушки незаметно нажали кнопку тревожной сигнализации. В считанные минуты им на помощь прибыл наряд Департамента охраны. Милиционеры задержали мужчину и доставили его в Полоцкий РОВД для разбирательства", - рассказала Ольга Чемоданова.
Следователями дана правовая оценка, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-