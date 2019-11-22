Мужчина пытался вывезти из Могилева в Россию трех девушек для занятия проституцией

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома и Ленинского РОВД пресекли вывоз за пределы страны трех жительниц области с целью занятия проституцией. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Гражданин Казахстана жил в России и выискивал потенциальных жертв в социальных сетях. Списываясь с ними, он обещал заманчивые условия: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в $3 тыс. (50% отчислений - сутенеру). По данным правоохранителей, эти условия для жриц любви и близко не соответствовали реальности.

"Найдя потенциальных жертв, фигурант прибыл в Могилев, о чем заблаговременно было известно оперативникам. Они задержали мужчину 21 ноября около 11.00 на автовокзале города, при посадке в маршрутное такси. Он планировал доставить живой товар до Минска, а затем вылететь в Москву - билеты приобрел заблаговременно", - рассказала Ольга Чемоданова.

Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело за организацию занятия проституцией.-0-