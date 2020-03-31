Мужчина спасен при пожаре в Минской многоэтажке

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спасен на пожаре в многоэтажке в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

30 марта в 22.04 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире девятиэтажного жилого дома на ул.Лобанка. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам горение не наблюдалось. Во время разведки выяснилось, что в жилой комнате загорелось кресло. Звено газодымозащитной службы спасло хозяина квартиры. Мужчину вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра его госпитализировали с ожогами.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. В результате огнем повреждено имущество, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-