Мужчина умер от полученных при пожаре ожогов в Смолевичском районе

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе 17 января горела пилорама, которую пытался потушить мужчина. От ожогов он скончался в больнице, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном здании пилорамы в деревне Миколаевичи Смолевичского района поступило спасателям 17 января в 7.26. "При самостоятельном тушении пожара пострадал мужчина, который с термическими ожогами госпитализирован", - рассказали в МЧС.

Позже стало известно, что от полученных ожогов мужчина скончался в учреждении здравоохранения.-0-