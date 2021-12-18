Мужчина утонул в озере в Лиозненском районе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозненском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 17 декабря в 18.32 поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на озере Зеленское возле агрогородка Бабиновичи. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1947 года рождения.

Как добавили в Витебском областном управлении МЧС, спасатели за сутки дважды извлекали тела рыбаков, провалившихся под лед. Второй случай произошел 16 декабря. "Спасателям в 18.06 от гражданки поступило сообщение, что на озере Ясюковское вблизи деревни Ясюки Поставского района человек провалился под лед, необходима помощь. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС человека на поверхности воды не было видно. Было проведено обследование места происшествия: утонувший не обнаружен. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что при ловле рыбы на расстоянии примерно 130 м от берега под лед провалился мужчина 1988 года рождения", - рассказали в МЧС.

17 декабря в 9.00 работники спасательной станции ОСВОД города Поставы совместно с работниками ПАСО "Витязь" Витебского УМЧС продолжили поиски мужчины. В 11.13 тело утонувшего гражданина было обнаружено на глубине 3 м на расстоянии 70 м от береговой линии. Толщина льда на водоемах была 3 см. МЧС напомнило, что относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 см.-0-