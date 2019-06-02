Мужчина в Березе получил тяжелые травмы от падения с балкона 5 этажа

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования мужчины в Березе, сообщили БЕЛТА в СК.
Инцидент случился сегодня в районе полудня. Из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома, выпал 35-летний мужчина. Он с полученными телесными повреждениями госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
"Установлено, что мужчина приехал к своему другу на день рождения, где они распивали спиртные напитки", - сообщили в СК.
Березовский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.-0-
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