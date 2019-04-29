Мужчина в Минске украл тормозные катушки с 130 лифтов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который совершил серию краж лифтовых катушек в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Заводском РУВД Минска.

С июля 2018 года в Заводское РУВД неоднократно поступали сообщения о кражах электромагнитных катушек тормоза лифта, насчитывалось около 130 эпизодов. Выяснилось, что серию краж совершил один человек. "Оперативники задержали его во время очередного хищения. Как стало известно, 40-летний житель Пуховичского района освободился из мест лишения свободы в июне 2018-го. Трудоустроиться нигде не смог из-за судимости. Поэтому решил подзаработать на кражах электромагнитных катушек - сдавал их в пункт приема вторсырья. Сумма выручки от этого составила более Br4 тыс.", - рассказали в милиции. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

Материал проверки направлен в Заводской (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Злоумышленник заключен под стражу.-0-

Фото ГИОС Заводского РУВД г. Минска