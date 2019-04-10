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Житель Могилева похитил макет автомата из тира

Происшествия 10.04.2019 | 12:11

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева, перебрав с алкоголем, похитил макет автомата из тира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елену Симонову.

Инцидент произошел 31 марта. В тот день в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от представителя организации, который утверждал, что в одном из его тиров произошел неприятный инцидент. Оказалось, что неизвестный молодой человек в состоянии алкогольного опьянения открыто похитил макет автомата Калашникова.

Правоохранители выяснили, что 18-летний электромонтер одной из организаций города вечером возвращался с вечеринки. Он зашел в тир и схватил со стойки макет автомата. Не обращая внимания на возмущенные просьбы сотрудника тира поставить макет на место, парень выскочил с ним из помещения и побежал по улице, имитируя стрельбу. "Проходящие могилевчане шарахались в стороны, а те, кто услышал крики выбежавшего из тира сотрудника, пытались остановить парня, но безуспешно - еще несколько метров он бежал с макетом наперевес", - отметила Елена Симонова.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрия Сильванькова, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела.-0-

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МВД, Могилев, Следственный комитет
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