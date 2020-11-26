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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина вскрывал аэрозольный баллончик возле газовой плиты и получил ожоги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"25 ноября в 11.00 поступило сообщение о госпитализации с ожогами неработающего гражданина 1974 года рождения. Инцидент произошел в результате вспышки газовоздушной смеси при разгерметизации аэрозольного баллончика возле включенной газовой плиты в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Минске по улице Седых, 14", - рассказали в ведомстве.
Предполагаемая причина происшествия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-