Мужчина запенил дверь квартиры милиционера - расследование дела завершено

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганстве и оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 13 ноября 2020 года 55-летний мужчина зашел в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе Минска и из хулиганских побуждений залил монтажной пеной входную дверь квартиры сотрудника органов внутренних дел. Он также запенил механизм замка двери и почтовый ящик. Кроме того, на почтовом ящике обвиняемый написал фразу, публично оскорбляющую сотрудника милиции в связи с выполнением ею служебных обязанностей, и скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки он был задержан.

Незадолго до произошедшего в одном из деструктивных Telegram-каналов были размещены адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника.

Следователи допросили потерпевшую и свидетелей. Осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи, где зафиксированы обстоятельства совершения преступлений. В ходе следствия изучена личность обвиняемого. Ранее мужчина не был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности.

На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.-0-