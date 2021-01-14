Мужчину, угрожавшего милиционерам ножом и табуретом, приговорили к 1,5 года колонии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес приговор по уголовному делу о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Когда обвиняемого, который нетрезвым находился в квартире в Солигорске, пытались задержать сотрудники ОВД за совершение административного правонарушения, он умышленно оказал им сопротивление, сопряженное с угрозой применения насилия. Мужчина не реагировал на законные требования пройти для дальнейшего разбирательства и составления административного протокола. При этом у него в руках был табурет и нож, которыми он угрожал милиционерам.

Судом фигурант признан виновным в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с угрозой применения насилия. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. К мужчине применят принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

В пользу потерпевших будет взыскана денежная компенсация морального вреда в размере Br1 тыс. каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-