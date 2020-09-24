Мужчину зажало в смотровой яме гаража

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах спасатели деблокировали мужчину, которого зажало в смотровой яме гаража. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасатели получили сообщение 23 сентября от женщины, что необходимо помочь достать из-под железобетонной плиты человека. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что при проведении строительных работ в частном гараже мужчина был прижат к стене смотровой ямы бетонной плитой размерами 8х1,5 м и толщиной 30 см.

При помощи специального инструмента пострадавшего деблокировали. С предварительным диагнозом "ушиб правой стопы" его госпитализировали в больницу, откуда затем мужчина был отпущен домой для амбулаторного лечения.-0-