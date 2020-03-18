18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД для противодействия домашнему насилию прорабатывает изменения в законодательство, предлагается поменять основания и порядок применения защитного предписания в отношении семейных агрессоров, запретить приобретение оружия тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по данному поводу. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Правоохранители отмечают, что домашнее насилие несет серьезные криминогенные риски, является угрозой для отдельных граждан и для общества в целом. Ежесуточно в милицию поступает в среднем 230 сообщений о насилии в отношении членов семьи, за год - более 90 тыс. К административной ответственности в прошлом году привлечено свыше 50 тыс. граждан, к уголовной - около 2,5 тыс. При этом близкими совершается каждое третье убийство и нанесение тяжелых травм.

"По итогам минувшего года зарегистрировано увеличение на 12,7% тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. Против половой неприкосновенности или половой свободы - на 35%. При этом из почти 140 преступлений этой категории в 56 случаях пострадавшими стали дети, - констатировал начальник управления профилактики МВД Олег Каразей. - Две трети совершивших убийства и тяжкие телесные повреждения в быту на учете в милиции не состояли".

По мнению МВД, необходимость урегулирования и дальнейшего совершенствования законодательства по противодействию домашнему насилию очевидна. Имеющиеся предложения и инициативы сейчас прорабатываются при подготовке законопроекта "Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений".

Часто супруги после развода живут под одной крышей и происходят конфликты. Либо живущие отдельно дети приходят в гости к родителям и выясняют отношения. В подобных случаях у сотрудников милиции нет оснований для мер профилактики к агрессору, в том числе нельзя применить защитное предписание. Законодательство не относит к членам семьи бывших супругов и сожителей, тех, кто не ведет общего хозяйства.

Сегодня для вынесения защитного предписания требуется, чтобы человек уже состоял на профилактическом учете или имел объявленное в течение года официальное предупреждение за насилие в семье. Кроме того, требуется наличие вынесенного судом постановления по делу об административном правонарушении. "То есть оперативно, сразу после конфликта, помочь жертве, выселив обидчика хоть на какое-то время, не получится. Выход видится в изменении оснований и порядка применения защитного предписания с возможностью его вынесения в случае начала административного либо уголовного процесса в связи с насилием в семье", - отметили в МВД.

Скандалисты в порыве злости могут использовать и оружие. "Вполне разумной инициативой в этой связи является введение запрета на приобретение разного вида оружия (самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального) гражданам, подвергавшимся административному взысканию за совершение семейного насилия (ч. 2 ст. 9.1 КоАП), - подчеркнули в МВД. - Далеко не лишней мерой в этой связи представляется и изъятие оружия и боеприпасов у собственника, которому вынесено защитное предписание (до прекращения его действия). По нынешнему законодательству такие основания отсутствуют".

МВД также предлагает дополнить перечень мер индивидуальной профилактики коррекционной программой, определить порядок и механизм психологической работы с агрессорами. Потому что законодательных рычагов, которые обязали бы посещать их данные программы, пока нет.

Кроме того, по словам Олега Каразея, пока не определен государственный орган для координации деятельности по предупреждению насилия в семье. Отсутствует система комплексного взаимодействия между разными ведомствами при реагировании на такие факты и оказании помощи пострадавшим.-0-