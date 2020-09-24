МВД: на линию 102 все чаще звонят минчане, недовольные действиями участников несанкционированных мероприятий

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На линию 102 стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. За последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси просят убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих. Своими действиями правонарушители не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города. В том числе мешают милицейским патрулям оперативно выезжать на пресечение семейных скандалов, к местам преступлений", - рассказали в МВД.

Как отметили в ведомстве, Telegram-каналы активно призывают людей выходить на улицы и на проезжую часть, блокировать дороги в часы пик. "Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и визжащих протестующих, чтобы создать иллюзию массовости. Провокации порождают большие проблемы для обычных граждан. Милиция продолжит реагировать на правонарушения, и ни один звонок на линию 102 не останется без внимания", - обратили внимание в МВД.-0-