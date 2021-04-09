МВД опровергло очередные вбросы о "пытках" хлоркой на Окрестина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД опровергли очередные вбросы про ЦИП на Окрестина. Информацию об этом опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о тиражируемых на интернет-ресурсах антигосударственного плана рассказах (в большинстве своем обезличенных) об ухудшении условий в изоляторах временного содержания Минска и Жодино. "Особенно смакуется тема травли хлоркой на Окрестина. Якобы у многих от этого появились проблемы со здоровьем, а медпомощь не оказывается", - отметила Ольга Чемоданова.

"В вышеназванных учреждениях провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждением тому опрос сокамерников тех, кто жаловался на "пытки" хлоркой. Еще один достоверный факт - ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет. Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам", - рассказала пресс-секретарь.

Для недопущения распространения COVID-19 при профилактике все помещения учреждений регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. В это время людей из камер выводят. "Принимаемые меры способствуют улучшению эпидемиологической обстановки в этих заведениях. Чтобы убрать неприятные запахи, достаточно встать с кровати, взять соответствующий инвентарь и навести порядок", - пояснили в МВД.

В ведомстве также уточнили, что законодательно закреплено право администрации учреждений привлекать к уборке камер содержащихся в них административно арестованных.-0-