МВД: по фактам блокировки дорог в Минске проводится проверка

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По фактам блокировки дорог в Минске проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"12 октября в нескольких столичных микрорайонах протестующие предприняли попытки заблокировать движение транспорта. Для этого они выходили на проезжую часть или выезжали на велосипедах, сооружали баррикады, сжигали автопокрышки. Работа правоохранителей по выявлению нарушителей продолжается", - рассказали в МВД.

Среди задержанных - 33-летний системный администратор, который в поддержку протестующих выехал на дорогу, блокируя движение транспорта. На мужчину составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В перспективе - протокол за умышленное блокирование транспортных коммуникаций. Известно, что минчанин уже привлекался к административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях, мелкое хулиганство, а также более двадцати раз - за правонарушения по линии ГАИ.

ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта ГАИ просит сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспортными средствами или гражданами, сопровождая информацию фото- или видеоматериалами, содержащими номера регистрационных знаков транспорта-нарушителя, а также изображением граждан для последующей идентификации и привлечения к установленной ответственности.

По всем аналогичным фактам правоохранительные органы проводят проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Также ГАИ продолжает устанавливать водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и за это привлекает их к административной ответственности (ст.18.14 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 20 базовых величин с лишением права управления сроком до двух лет).

МВД напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную (ст.18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 БВ), так и уголовную (ст.310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы) ответственность.

"Органы внутренних дел и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности", - добавили в МВД.-0-