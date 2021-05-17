МВД: по вине взрослых происходит 70% ДТП с участием детей

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приближаются летние каникулы. Как правило, количество аварий с детьми в начале лета резко возрастает. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Так, в Минске 15 мая около 15.00 водитель "Лада", двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух велосипедистов 2008 года рождения, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП дети получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По вине взрослых происходит 70% ДТП с участием детей. "Увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью - из-за любого автомобиля, дерева может выскочить ребенок", - рассказали в МВД.

Во время каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно. "Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, соответствующего его весу и росту, а детей постарше необходимо пристегивать стандартным ремнем безопасности", - добавили правоохранители.-0-