МВД: подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Гродно задержали в течение часа

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в вооруженном нападении на ювелирный магазин в Гродно задержали в течение часа. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Вчера сообщалось о вооруженном нападении на ювелирный магазин в Гродно. Сразу после совершения преступления работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд Департамента охраны прибыл на место в считаные минуты, однако злоумышленнику удалось скрыться", - рассказали в МВД.

Для его розыска был введен спецплан, задействовано большинство милиционеров области, обеспечено патрулирование на всех дорогах, ведущих в Гродно.

По оперативной информации, злоумышленник мог уехать из города на такси либо маршрутке. На трассе М6 в Щучинском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси с разыскиваемым. У пьяного 43-летнего жителя Гродно при себе были обнаружены похищенные украшения на сумму более Br58 тыс. и нож, которым он угрожал продавцам.-0-