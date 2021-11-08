МВД сообщает об убийстве женщины и падении мужчины из окна на пр.Рокоссовского в Минске

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводится проверка по факту убийства женщины и падения мужчины из окна на проспекте Рокоссовского в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Сегодня в Минске около 18.30 очевидцы сообщили в милицию о том, что из окна 5-го этажа в доме на пр.Рокоссовского выпал человек. Предварительно установлено, что пострадавший - 36-летний минчанин. В его квартире обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти", - рассказали в МВД.
Мужчина доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-