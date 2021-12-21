МВД устанавливает личность погибшей в ДТП в Минске женщины

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД просит помочь установить личность погибшей, сообщает БЕЛТА.

В Минске 16 декабря около 22.40 на пересечении ул.Шаранговича и ул.Лобанка было совершено ДТП, в результате которого погибла женщина. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. До настоящего времени ее личность не установлена.

Возраст погибшей около 70 лет, женщина среднего телосложения, волосы седые средней длины. Была одета в куртку темно-синего цвета, шарф желто-серого цвета, шапку вязанную розовую, майку черную, сапоги черные. При себе имела два ключа от нажимного замка.

Тех, у кого есть любая представляющая интерес информация, просят позвонить по телефонам: (8029) 391-97-90, (8017) 394-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-