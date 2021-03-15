МВД: выявление незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы лиц ведется постоянно

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУБОПиК МВД продолжает выявлять лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

С начала года оперативники ГУБОПиК МВД из незаконного оборота изъяли четыре единицы нарезного оружия времен Великой Отечественной войны, столько же пистолетов, автомат ППШ, пулемет Дегтярева, противотанковое ружье, восемь гладкоствольных ружей и обрезов, 200 патронов различного калибра, 2,6 кг тротила, три гранаты Ф-1, шесть единиц охолощенного оружия, металлоискатель, составные части к оружию, а также $9 тыс., полученных от его приобретения.

"Выявление и пресечение противоправной деятельности черных копателей, "реставраторов", браконьеров и радикально настроенных людей, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, ведется постоянно", - отметили в МВД.

В ведомстве напомнили, что за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка и прочее) ст.295 УК предусмотрена ответственность - от исправительных работ до 12 лет лишения свободы.-0-