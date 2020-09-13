МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 сентября задержаны 114 человек

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 114 человек. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По информации МВД, в пяти регионах страны прошли 12 протестных акций. Общее количество участников не превысило 1,7 тыс. человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах.

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 114 граждан, 99 из них - в Минске. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - проинформировали в министерстве.

В Минске на протестную акцию в районе пл.Свободы собрались около 100 человек. Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта.

В Гродно на улице Советской женщина сорвала медицинскую маску с сотрудника милиции, который во время службы в гражданской одежде документировал противоправные действия участников несанкционированного мероприятия. В отношении женщины начаты административные процессы за совершение мелкого хулиганства и участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В МВД также сообщили, что вчера в трех регионах страны прошло 7 массовых мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия. Участие в них приняли более 50 тыс. человек.-0-