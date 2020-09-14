МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября задержаны 774 человека

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 человека. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

13 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тыс. человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

В различных точках Минска собрались граждане, которые выдвинулись в центр города. В 16.30 колонна численностью до 15 тыс. прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон Дрозды. Встретившись с цепочкой из числа сотрудников органов внутренних дел, протестующие проследовали в обратном направлении. После предпринятых мер по рассредоточению несанкционированная акция завершилась около 20.00.

Как уже сообщалось, в Бресте во избежание угрозы безопасности дорожного движения был использован водомет. В Витебске мужчина сорвал с сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. В Новополоцке "активисты" повредили три служебных автомобиля правоохранителей.

В Могилеве возле ТЦ "Атриум" участник несанкционированной акции напал на двух сотрудников органов внутренних дел, повредил форменное обмундирование, сорвал радиостанцию и видеорегистратор.

Действиям участников беспорядков дается правовая оценка.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека.

"Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, неповиновение, а тем более оказание сопротивления или применение в отношении них насилия влекут не только административную, но и уголовную ответственность", - добавили в МВД.-0-

В Гродненской области устанавливаются координаторы и провокаторы протестных акций Следственный комитет напоминает, что к подобным действиям относятся в том числе блокирование дорог, влекущее нарушение работы транспорта и их графика движения, прекращение нормальной работы магазинов, учреждений общественного питания, предприятий, организаций.

В Новополоцке возбудили уголовное дело по факту нападения на милиционера В Витебской области в воскресенье состоялось несколько протестных акций. Наиболее массовые прошли в Новополоцке и Витебске.