МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 19 сентября задержаны 430 человек

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 19 сентября задержаны 430 человек, в том числе 415 в Минске. Сейчас 385 из них отпущены. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

В Минске в 15.00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 человек, преимущественно женщин. Во время движения колонны количество участников увеличилось до 500. Около пересечения улиц Сурганова и Я.Коласа толпа была рассредоточена.

Как отметила Ольга Чемоданова, некоторые участники протестных акций "развлекаются" на проезжей части города, не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит ответственность, добавили в МВД. За организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена уголовная ответственность. "Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

В поддержку мира, безопасности и спокойствия на территории республики проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек.

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