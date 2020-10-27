МВД: за сутки выявлено более 20 случаев наложения металлической проволоки на рельсы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси выявлено более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы. Об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Неизвестные продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного. С начала года зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки", - рассказали в МВД.

Из-за ложного сигнала светофора на перегоне между станциями Асеевка и Колядичи произошла задержка движения трех электричек и одного поезда (от 7 до 22 минут). Вечером 26 октября в Могилеве на перегоне Могилев-2 - Могилев-3 машинист маневренного поезда обнаружил на рельсах металлическую проволоку длиной 2,5 м. А днем 27 октября на перегоне Бобруйск - Мирадино зафиксировано шесть подобных фактов. Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям.

Подобные действия могут не только сорвать график движения поездов, но и вызвать экстренное торможение состава и травмирование пассажиров.

МВД напоминает: умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 БВ (ст.18.1 КоАП). Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут нарушить движение транспорта, влечет штраф от 2 до 10 БВ (ст.18.3 КоАП). Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее ущерб в особо крупном размере либо повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет (ст.310 УК).-0-