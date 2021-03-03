МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 марта 2021
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:40 ЕЭК установила единые правила асептического производства лекарств в ЕАЭС Экономика
10:38 В США новый скачок заболеваемости COVID-19, эпидемиологи говорят о четвертой волне В мире
10:34 В основе работы с обращениями граждан и юрлиц должны быть принципы соцсправедливости - Андрейченко Общество
10:32 Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси Общество
10:29 Завершено расследование уголовного дела о ДТП с двумя погибшими в Дятловском районе Происшествия
10:22 РЕПОРТАЖ: Хлебом едины - женщины в Могилевском районе вспоминают традиции хлебопечения Регионы
10:19 В Минске столкнулись два авто - пьяный виновник скрылся с места ДТП Происшествия
10:17 "Белпочта" с 6 по 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS Общество
10:16 Большие подорлики начали возвращаться в Беларусь после зимовки Общество
10:14 Заседание белорусско-узбекского делового совета состоится 4 марта в Ташкенте Экономика
10:12 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад по 5 апреля Общество
10:10 В Калифорнии в ДТП погибли 13 человек В мире
10:09 МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта" Происшествия
09:56 "Белпочта" к 8 Марта доставит открытки бесплатно Общество
09:53 Белорусские агрометеорологи не ожидают опасных для озимых погодных явлений в ближайшее время Экономика
09:50 Температура воздуха в Беларуси в феврале была ниже нормы на 2,2 градуса Общество
09:48 Результативная передача Егора Шаранговича не помогла "Нью-Джерси" победить "Нью-Йорк Айлендерс" Спорт
09:45 Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города" пройдет в Минске Экономика
09:33 В Минске со зданий сорвали госфлаги - подозреваемые задержаны Происшествия
09:30 Премьер-министр Венгрии обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса В мире
09:29 Лукашенко расставил все точки над "i" по поводу встречи с Путиным - эксперт Политика
09:27 Приморский край России заинтересован в поставках продукции предприятий Могилевской области Регионы
09:21 Шпаковский: общие вызовы подталкивают Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны Политика
09:20 Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе - феврале выросли почти на 29% Экономика
09:16 Два человека погибли при пожаре в Браславском районе Происшествия
09:13 В Вашингтоне усиливают меры безопасности из-за возможных провокаций 4 марта В мире
09:09 В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса В мире
09:03 Конкурс "Лучший экспортер" стартовал в Беларуси Экономика
09:00 Живописные пейзажи и еще шесть причин, почему вы захотите жить в ЖК "Парк Челюскинцев" Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
03 марта 2021, 10:09

МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта"

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 1 марта во время получения незаконного денежного вознаграждения задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО "Атлант") и начальника бюро коммерческого отдела. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. Тем не менее наличные удалось изъять. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

"Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать "откаты" ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников", - говорится в сообщении

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
коррупция МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото СК Завершено расследование уголовного дела о ДТП с двумя погибшими в Дятловском районе
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске столкнулись два авто - пьяный виновник скрылся с места ДТП
Скриншот из видео МВД В Минске со зданий сорвали госфлаги - подозреваемые задержаны
Фото Витебского областного управления МЧС Два человека погибли при пожаре в Браславском районе
Фото из архива В Браславском районе под колесами автомобиля погиб пешеход
Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны
Главное
Во время совещания Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Путиным и отреагировал на домыслы
Головченко потребовал принять меры для реализации директив о развитии ЖКХ и стройотрасли
Андрейченко: реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси
Живописные пейзажи и еще шесть причин, почему вы захотите жить в ЖК "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Картина дня: подробности переговоров с Путиным, когда начнется вакцинация от COVID и цветы к 8 Марта
Шпаковский: общие вызовы подталкивают Минск и Москву к дальнейшему сближению в сфере обороны
Упрощена регистрация отдельных категорий земельных участков
РЕПОРТАЖ: Хлебом едины - женщины в Могилевском районе вспоминают традиции хлебопечения
Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города" пройдет в Минске
Температура воздуха в Беларуси в феврале была ниже нормы на 2,2 градуса
Физлица получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей
"Белпочта" с 6 по 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS
Сергеенко: сотрудники внутренних дел с достоинством выполняют поставленные задачи
3 марта – Всемирный день дикой природы в архивных фотографиях БЕЛТА
Количество обращений граждан по вопросам ЖКХ в 2020 году снизилось - Хмель
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад по 5 апреля
Готовили захваты исполкомов в Гомеле: СК завершил расследование дела по доверенным лицам Тихановской
Минздрав определит лаборатории для тестов с передачей результатов в систему "Путешествую без COVID-19"
Вопросы деятельности МРЭК и проведения медэкспертиз можно обсудить на Правовом форуме
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.