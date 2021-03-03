МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала "Атланта"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 1 марта во время получения незаконного денежного вознаграждения задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО "Атлант") и начальника бюро коммерческого отдела. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег. Тем не менее наличные удалось изъять. У подельника сумма оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

"Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать "откаты" ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников", - говорится в сообщении

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов противоправной деятельности.-0-