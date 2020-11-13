13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Минской области за 10 месяцев погибли 60 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"За 10 месяцев на дорогах Минской области произошло 196 наездов на пешеходов, в которых 60 человек погибли (2019 год - 42) и 141 травмирован, - рассказали в ГАИ. - В последнее время все чаще погибают пешеходы. В некоторых случаях причиной их гибели становятся не водители, а собственное беспечное поведение. Каждое второе дорожно-транспортное происшествие произошло с участием нетрезвых пешеходов и практически во всех авариях они не были обозначены световозвращающими элементами".

Самые распространенные нарушения, по причине которых пешие участники дорожного движения оказываются под колесами транспортных средств, - переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования, не обозначение себя световозвращающими элементами в темное время суток и нетрезвое состояние. "Как показывает практика, некоторые пешеходы даже и не предполагают, что являются участниками дорожного движения, а для них, также, как и для водителей автомобилей, существуют правила, которые неукоснительно нужно выполнять. У таких людей существует ошибочное мнение, что инспекторы ДПС не могут их привлечь за нарушение ПДД и, чувствуя свою безнаказанность, ведут себя вольготно на дорогах. Безусловно, дорога является местом повышенной опасности для всех, но для пешеходов малейшая оплошность может стать смертельной", - отметили в УВД.

В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов, принято решение о дополнительных мерах по улучшению дорожной обстановки на территории Минской области. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание в работе уделяют наиболее уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходам, особенно пьяным. Целью являются не нотации или штраф, а очень важно, чтобы человек не попал под колеса автотранспорта. И если пешеход пьян, то сотрудники проконтролируют, чтобы он благополучно добрался домой.

ГАИ просит всех участников дорожного движения, увидев нетрезвого пешехода на дороге, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0-