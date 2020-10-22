На минчанина возбуждено уголовное дело за выбитую из рук милиционера видеокамеру

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин стал фигурантом уголовного дела за выбитую из рук милиционера видеокамеру. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске, где 16 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. Милиционеры снимали происходящее на видеокамеру и предупреждали людей о неправомерности их действий. В какой-то момент к правоохранителям подошел мужчина, начал выражаться в их адрес нецензурной бранью, выбил из рук сотрудника камеру и убежал. Задержать нарушителя помешали другие участники мероприятия. Один из них распылил перцовый газ в лицо милиционера", - рассказали в МВД.

21 октября, скрывшийся мужчина, 43-летний минчанин, был задержан у себя дома.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.-0-