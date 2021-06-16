На МКАД легковушка врезалась в автопоезд - водитель погиб

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка столкнулась с автопоездом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня примерно в 9.50 25-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го км столкнулся с автопоездом, который ехал впереди. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. "Помните, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - залог вашей безопасности на дорогах", - отметили в ГАИ.-0-