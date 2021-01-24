24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД легковушка врезалась в дерево - водитель уснул за рулем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня утром. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 23-летний водитель на автомобиле "Фольксваген" ехал по местному проезду внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской. Он уснул за рулем, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Молодой человек доставлен в больницу для осмотра.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-