8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза с бревнами, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось сегодня примерно в 19.40. 56-летний водитель МАН двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Скорины в направлении пр.Независимости. По предварительной информации, в районе 1-го км кольцевой мужчина не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание прицепа с грузом. Бревна выпали на проезжую часть и за ее пределы.

"В ДТП никто не пострадал. На данный момент по факту случившегося сотрудниками отдела Первомайского РУВД Минска проводится проверка", - уточнили в УГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-

Фото Егора Павлющика