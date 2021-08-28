На МКАД "Шкода" протаранила микроавтобус с прицепом

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18 ч 45 мин 52-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь по МКАД со стороны ул.Южной в направлении ул.Ваупшасова, отвлекся от управления и совершил наезд на стоявший в крайней правой полосе движения микроавтобус "Фольксваген" с прицепом, после чего автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадал пассажир "Фольксваген", который с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Партизанского РУВД столицы, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Установлено, что водитель автомобиля "Шкода" в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования в его организме выявлено 0,9 промилле алкоголя.

Госавтоинспекция напоминает, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию и обращается к гражданам, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102! Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию!-0-