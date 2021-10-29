На МКАД столкнулись автобус и три машины

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на внутреннем кольце МКАД столкнулись 4 транспортных средства, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.15 на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на пр.Дзержинского столкнулись автобус МАЗ, Skoda, Audi и автобетономеситель DAF.

Движение двух полос МКАД оказалось заблокированным. В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Обстоятельства произошедшего уточняются. ГАИ Московского района проводит проверку.-0-