На пешеходном переходе в Могилеве сбили велосипедиста

Фото УВД Могилевского облисполкома
4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пешеходном переходе в Могилеве под колеса машины попал велосипедист, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
"ДТП произошло 3 августа в 20.35 вблизи дома №85 по улице Якубовского. 27-летний местный житель, управляя Volkswagen Passat, при пересечении регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора наехал на велосипедиста. 36-летний могилевчанин пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора", - отметили в УВД.
Велосипедист госпитализирован с травмами. По факту ДТП проводится проверка.-0-