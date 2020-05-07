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07 мая 2020, 09:31

На пожаре в Бобруйске погиб мужчина

Фото Могилевского областного управления МЧС
Фото Могилевского областного управления МЧС

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре жилого дома в Бобруйске погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило днем 6 мая. К моменту прибытия спасателей горела одна из комнат, внутри дома создалось плотное задымление. По словам соседей, в здании мог находиться человек.

В жилой комнате сотрудники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома - мужчину 1977 года рождения. Поиски человека были затруднены высокой температурой и плотным задымлением помещений.

В результате пожара уничтожено имущество в доме, повреждена внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.-0-

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Бобруйск Могилевская область МЧС пожар смерть
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