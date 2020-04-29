На пожаре в Горецком районе погибла пенсионерка

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре жилого дома в деревне Тушково Горецкого района погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 28 апреля в 19.52. К моменту прибытия спасателей частный дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие были частично обрушены. В доме проживала женщина 1936 года рождения. Жила одна.

В одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома. Поиски женщины были затруднены плотным задымлением, высокой температурой и обрушившимися конструкциями. В результате пожара уничтожена веранда, кровля и имущество в доме, повреждено перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС