На предприятии Витебска при ремонте обнаружена ртуть

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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при проведении ремонтных работ в здании ОАО "Витебсклифт" днем 1 апреля обнаружили ртуть, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Разлив на площади 1,5 кв.м обнаружен на 3-м этаже под порогом дверного проема одного из кабинетов административного здания. Работники МЧС удалили ртуть с загрязненных поверхностей, собрав 30 г металла.
Пострадавших нет. Эвакуация работников не проводилась. Собранную ртуть изъяли для дальнейшей утилизации. Инцидент на работу предприятия не повлиял.-0-