22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На производстве под Могилевом рабочему зажало руку в станке, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Вызов в МЧС поступил 21 января около 11.00. Медики сообщили, что требуется помощь в извлечении руки пострадавшего на предприятии в деревне Полетники.

На место прибыли спасатели. "В производственном цехе в станке по прессовке картона была зажата правая рука работника. Пострадавший при помощи специального аварийно-спасательного инструмента и бензореза был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи", - проинформировали в МЧС.

Мужчина госпитализирован с травмой конечности в состоянии средней степени тяжести.-0-